لم يقوَ عليهم الزلزال فالتهمتهم النيران.. فاجعة سورية تنهي حياة أب وأم و5 أطفال!

فقد توفي أفراد تلك العائلة السورية، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه وسط تركيا، بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، فجر السادس من فبراير الحالي.