الصين: خرجنا من مرحلة "الوباء" ومستعدون لاستئناف الاتصالات مع أوروبا والعالم

أعلنت الصين نجاحها في التغلب على وباء كوفيد-19 واستعدادها لاستعادة الاتصالات بشكل كامل مع أوروبا والعالم.
وانغ يي رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قال خلال اجتماع مع رئيس دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ميونيخ أمس السبت: "نجحت الصين في الخروج من مرحلة الوباء ومستعدة لاستئناف الاتصالات بشكل كامل مع أوروبا والعالم"، وفق ما جاء في بيان الخارجية الصينية.
وشدد وانغ يي على أن الأطراف يمكن أن تستعد بنشاطٍ لاجتماعات جديدة بين قادة الصين والاتحاد الأوروبي، والاستفادة الكاملة من آليات الحوار رفيع المستوى في مختلف المجالات من أجل استعادة التعاون إلى مستويات ما قبل الوباء في أقرب وقت ممكن.
وأشار وفق "روسيا اليوم"، إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي الحفاظ على تعاون مفتوح والحفاظ بشكل مشترك على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (CCP) أنها حققت "نصراً حاسماً" في الوقاية من وباء كوفيد 19 والسيطرة عليه في البلاد.
في ديسمبر من العام الماضي، بدأت السلطات الصينية في إضعاف سياسة مكافحة كوفيد، التي ظلت لمدة ثلاث سنوات تقريباً الأكثر صرامة في العالم، مما أثر سلباً في الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية والسياحة والتبادلات بين الدول.
وجاء تعديل كبير في الإجراءات بعد موجة من الاحتجاجات في المدن الكبرى في البلاد للمطالبة برفع الإغلاق، ووقف اختبار PCR المنتظم على نطاق واسع، وبدء سياسة تخفيف تدابير مكافحة الأوبئة.