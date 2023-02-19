الصين: خرجنا من مرحلة "الوباء" ومستعدون لاستئناف الاتصالات مع أوروبا والعالم

وشدد وانغ يي على أن الأطراف يمكن أن تستعد بنشاطٍ لاجتماعات جديدة بين قادة الصين والاتحاد الأوروبي، والاستفادة الكاملة من آليات الحوار رفيع المستوى في مختلف المجالات من أجل استعادة التعاون إلى مستويات ما قبل الوباء في أقرب وقت ممكن.