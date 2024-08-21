غرق داخل يخت فاخر.. العثور على جثة رجل أعمال بريطاني شهير قبالة صقلية

وكان الرجل، الذي وصف ذات يوم بأنه بيل غيتس البريطاني، قد أمضى أغلب العقد الماضي في المحكمة يدافع عن اسمه ضد مزاعم الاحتيال المتعلقة ببيع شركته للبرمجيات، أوتونومي، لشركة التكنولوجيا الأمريكية "هيوليت باكارد" مقابل 11 مليار دولار.