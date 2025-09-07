دمية "لابوبو" تتجاوز المليون مبيعًا وتتحول إلى ظاهرة في إيران

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن "لابوبو" لم تعد مجرد لعبة بل تحولت إلى علامة ثقافية وموضة عالمية، حيث يستخدمها الشباب والمشاهير كإكسسوار للتعبير عن شخصياتهم وتميزهم. وقد ساعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن اعتمدتها نجمة الكيبوب "ليسا" من فرقة بلاكبينك، في تعزيز شهرتها عالميًا وزيادة الإقبال عليها بفضل تصميمها الفريد والجذاب.