ثلاثة أيام محاصرة في مصعد تصرخ حتى ماتت.. شاهد لحظة دخول امرأة إلى "مصيدة موتها المأساوي"

وبعد وصول المصعد إلى الطابق الأخير، توقف تمامًا، وباءت محاولات الموظفة لتشغيله بالفشل، فبدأت تنادى طلبًا للمساعدة، لكن أحدًا لم يجبها، وبعدها راحت تصرخ طلبًا للنجدة، لكن دون جدوى، وهكذا استمرت تصرخ لمدة ثلاثة أيام، حتى عُثر عليها ميتة يوم 27 يوليو.