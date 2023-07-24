من المراسلة إلى دفع الفواتير.. أسرار ومهام جديدة وراء شعار "X" لتويتر

وفي يونيو من العام الماضي، ورد أن ماسك قال لموظفي تويتر: "أنت تعيش أساسًا على WeChat في الصين، وإذا تمكنا من إعادة إنشاء ذلك باستخدام تويتر، فسنحقق نجاحًا كبيرًا".