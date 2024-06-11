ديون البطاقات الائتمانية.. خبراء يحذّرون من شعار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"

"اشترِ الآن وادفع لاحقًا".. جملة ستجدها في كل الأسواق والمولات تقريبًا. يسميها الخبراء سياسة تسويقية، والبعض يسميها "الورطة".
وحسب تقرير مصور نشرته قناة "سكاي نيوز عربية"، أصبح المستهلك أكثر اعتمادًا على نظام البطاقات الائتمانية في الدفع حتى في شراء الأساسيات كالبقالة أو في محطات البنزين؛ إلا أن الخبراء يحذّرون من أن الدفع لاحقًا قد يوقع صاحبه في دوامة المديونية؛ ناهيك عن أنها تحفز الناس على مزيد من الاستهلاك والشراء.
ويحذّر الخبراء من أن استخدام البطاقات الائتمانية في التسوق في ازدياد؛ إذ ارتفع عدد حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم بشكل مطرد، ووصل إلى أكثر من مليار ومئتي مليون شخص في عام 2023.
كذلك ارتفع حجم الديون المترتبة على حاملي بطاقات الائتمان حتى بلغ في الربع الثالث من عام 2023 أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط.
وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، كشف مدير تطوير الأعمال والمحلل الاقتصادي، دومينيك الخوري، بعض مشاكل بطاقات الائتمان:
- وجود أخطار مرتبطة بالقرصنة واستخدام المعلومات الشخصية لبطاقة الائتمان على بعض المواقع الإلكترونية.
- يمكن أن تساهم البطاقات الائتمانية في إجراء عمليات الشراء الكبيرة بشكل فعال وسريع، ولكن يجب توخي الحذر بشأن القدرة على تسديد المبالغ المستحقة.
- تشهد البطاقات البنكية ازديادًا ملحوظًا في تراكم الفوائد؛ مما قد يشكل تحديات محتملة عند سداد المبالغ المستحقة.
كما قدّم عددًا من النصائح للاستخدام الأفضل للبطاقات الائتمانية، وقال:
- يتعين توخي الحيطة والحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية؛ نظرًا لأن المخاطر الرئيسية تكمن في كيفية سداد المبالغ المستحقة، ويتطلب هذا مستوىً عاليًا من المسؤولية والجدية من جانب العميل لضمان إدارة مالية سليمة.
- يمكن تفادي الوقوع في الفخ من خلال الالتزام بسداد الدفعات الشهرية بانتظام، وتجنب تجاوز الحد المسموح به على البطاقة البنكية.
- من الضروري تعزيز الثقة بين العميل والبنك من خلال تبني العميل لروح المسؤولية والاحترافية في التعامل.
- لضمان الاستخدام الأمثل والآمن للبطاقات الائتمانية، يُنصَح بتحديد سقف للمصروفات الشهرية الفردية، ووضع حد أعلى للتعاملات النقدية باستخدام البطاقة، بالإضافة إلى الالتزام بسداد جميع الديون المترتبة عليها بانتظام.
- تتيح بطاقات الائتمان الفرصة للحصول على نقاط وخصومات أثناء التسوق.
يكشف "الخوري" عن الفرق بين البطاقتين (المدفوعة مسبقًا والائتمانية) ويقول:
- يوجد تباين بين البطاقة المدفوعة مسبقًا والبطاقات الائتمانية؛ حيث يمكن تحديد المبلغ الذي ترغبون في وضعه على البطاقة بشكل اختياري وخاضع لرغبتكم.
- تعتبر البطاقات المدفوعة مسبقًا أو بطاقات السفر بمثابة خيار آمن للاستخدام في عمليات الدفع، مقارنةً ببطاقات الائتمان؛ وذلك في حالة وقوع هجمات قرصنة إلكترونية.
- تتميز البطاقات المدفوعة مسبقًا بعدم تحمل أية فوائد عند استخدامها.