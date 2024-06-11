ديون البطاقات الائتمانية.. خبراء يحذّرون من شعار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"

وحسب تقرير مصور نشرته قناة "سكاي نيوز عربية"، أصبح المستهلك أكثر اعتمادًا على نظام البطاقات الائتمانية في الدفع حتى في شراء الأساسيات كالبقالة أو في محطات البنزين؛ إلا أن الخبراء يحذّرون من أن الدفع لاحقًا قد يوقع صاحبه في دوامة المديونية؛ ناهيك عن أنها تحفز الناس على مزيد من الاستهلاك والشراء.