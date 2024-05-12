بمعدل 35 مليون قدم سنويًّا.. "بوابة الجحيم" في سيبيريا تتوسع بشكل ملحوظ

وتم اكتشاف هذا الأمر في عام 1991 بعد أن انقسمت هذه الفتحة تحت الأرض، وأخذت معها جزءًا كبيرًا من التلال، كما يظهر في فيديو نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية؛ إذ يمكن من خلاله رؤية نموها منذ اكتشافها حتى عام 2007، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".