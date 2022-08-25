أمرٌ لا يحدث مع جيرانه.. قصة غريبة للبناني يعثر على الأفاعي في منزله باستمرار

ويعيش رضوان (50 عامًا) حالة من الذعر على أولاده وزوجته، ويقول إنه ورث المنزل من والده منذ 20 عامًا، وأضاف إليه لمسات معمارية خاصة كلّفته مدخرات العمر؛ إلا أنه منذ 5 سنوات، وفي مثل هذا الوقت من كل عام، يعثر في منزله على الكثير من الأفاعي.