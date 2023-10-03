مقتل 29 جندياً في النيجر إثر هجوم إرهابي

قُتل 29 جندياً في غرب النيجر في هجومٍ إرهابي هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في هذا البلد في انقلاب في نهاية يوليو، بحسبما أعلنت وزارة الدفاع فجر الثلاثاء.