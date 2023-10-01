إطلاق نار في "نزاع رومانسي" يودي بحياة شخصَيْن في هيوستن الأمريكية

ونقلت "الأسوسشيتد برس" عن غونزاليس أن التحقيق في مراحله الأولى، لكن الخلاف ربما نشأ عن انفصال أو طلاق. ولم يحدد هوية أي من الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص، ولا مطلق النار المشتبه به، لكنه قال إنه لا يوجد تهديد نشط للمجتمع.