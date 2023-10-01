إطلاق نار في "نزاع رومانسي" يودي بحياة شخصَيْن في هيوستن الأمريكية

قُتل شخصان، ونقل اثنان آخران إلى المستشفى مصابَين بأعيرة نارية، في إطلاق نار تعتقد السلطات أنه نابع من "نزاع رومانسي"، حسبما قال مأمور منطقة هيوستن الأمريكية أمس الأحد.
وتفصيلاً، قال إد غونزاليس، مأمور مقاطعة هاريس، على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن الضباط استجابوا لإطلاق النار في شمال غرب هيوستن صباح الأحد، وعثروا على العديد من الضحايا مصابين بطلقات نارية.
وأضاف بأنه تم التأكد من وفاة شخصَين في مكان الحادث، ونُقل اثنان إلى المستشفى، فيما لم يقدم المزيد من المعلومات عن حالتهما.
وكان المأمور قد قال في وقت سابق إن أربعة أشخاص قُتلوا في إطلاق النار، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ونقلت "الأسوسشيتد برس" عن غونزاليس أن التحقيق في مراحله الأولى، لكن الخلاف ربما نشأ عن انفصال أو طلاق. ولم يحدد هوية أي من الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص، ولا مطلق النار المشتبه به، لكنه قال إنه لا يوجد تهديد نشط للمجتمع.
ووقع إطلاق النار في حي سكني على بعد نحو 20 ميلاً (32 كيلومترًا) شمال غرب وسط مدينة هيوستن.