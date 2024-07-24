حملة ترامب "تضرب هاريس" بأموال حملة بايدن.. ما هي قصة الـ95 مليون دولار في البنوك؟

تَقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية، الثلاثاء، تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قانونيًّا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، قبل أن يقرر الانسحاب من السباق الرئاسي؛ حسب وكالة "رويترز".