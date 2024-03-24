لتعليمهم الفلك والنجوم.. تقويم العجيري للطفل بالكويت هو الأول من نوعه

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مدير عام المركز المهندس يوسف العجيري: إن "الهدف من تقويم الطفل هو تعريف فئة الأطفال من سن 4 سنوات وما فوق بجمال علم الفلك والطبيعة والزراعة وبعضاً من المعلومات العامة"، لافتاً إلى أنه "يعتبر الأول من نوعه في العالم".