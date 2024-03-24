لتعليمهم الفلك والنجوم.. تقويم العجيري للطفل بالكويت هو الأول من نوعه

أطلق مركز العجيري العلمي بالكويت، تقويماً خاصاً بالطفل لتعليم الأطفال الفلك والمواقيت والنجوم والزراعة ومعلومات عامة، وزيادة حجم المعرفة العلمية والفلكية للفئات العمرية المختلفة.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مدير عام المركز المهندس يوسف العجيري: إن "الهدف من تقويم الطفل هو تعريف فئة الأطفال من سن 4 سنوات وما فوق بجمال علم الفلك والطبيعة والزراعة وبعضاً من المعلومات العامة"، لافتاً إلى أنه "يعتبر الأول من نوعه في العالم".
وذكر "العجيري" أن "المركز أضاف في تقويم الطفل أجندة خاصة تمكّنه من تسجيل ملاحظاته ومجموعة من الحقائق الفلكية ومساحة للتلوين سواء للكواكب أو الشمس والقمر"، مضيفاً: "حرص المركز من خلال تقويم الطفل على إضافة مساحة خاصة من التعاريف الفلكية، والتي تمت صياغتها بصيغة يفهمها الصغار وتسهل عليهم معرفة علم الفلك".
وتابع: "قُسّم التقويم كذلك إلى مجموعة الأشهر الميلادية والهجرية ومواقيت الصلاة التي تم إضافة مساحة لتلوينها بهدف تشجيع الهدف على القيام بالواجبات الدينية والمثابرة عليها"، لافتاً إلى أن "التقويم خصص جزءاً من المعلومات في تقويم الأطفال عن الكويت وتاريخها وطبيعة مناخها وتطورها وأبرز معالمها".
وأشار إلى أنه "تمت إضافة معلومات من التقويم الزراعي لتشجيع الأطفال على الزراعة والتخضير وربط ذلك بالمواسم وطبيعة الطقس والمناخ".