انتبه لوضعية الذراع.. هكذا يحدث القياس الخاطئ لضغط الدم

نشرت الدراسة في "مجلة جاما للطب الباطني"، وأشارت إلى أن قياسات ضغط الدم قد تكون غير دقيقة إلا إذا وُضعت الذراع بشكل صحيح. وأوضحت أن بعض الأوضاع يمكن أن تؤدي إلى زيادة ملحوظة في ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي الذي يقيس الضغط في الشرايين أثناء نبض القلب) وضغط الدم الانبساطي (الذي يقيس قوة الدم أثناء استرخاء عضلات القلب).