أول عاصفة استوائية منذ 80 عاماً.. "هيلاري" تهدد بسيول كارثية بالمكسيك وأمريكا

وفي التفاصيل، من المتوقع أن يتجه الإعصار بعد ذلك نحو جنوب غرب الولايات المتحدة التي تستعد لاحتمال حدوث فيضانات خطرة، حيث أوردت نشرة أصدرها المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الأحد، أن الرياح المصاحبة للإعصار ضعفت بشكل كبير لكنّها ما زالت عاتية إذ تبلغ سرعتها 140 كلم في الساعة مع اقترابها من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا.