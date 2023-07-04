الجيش المصري يصدر بيانًا بشأن عملية الدهس المروعة في "مدينتي"

أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن عملية الدهس المروعة التي وقعت في كومبوند مدينتي، والتي أسفرت عن مقتل طبيبة وإصابة زوجها وأطفالها بإصابات خطيرة.
وقال بيان الجيش المصري: "في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة".
وتابع البيان: "تباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) " جنايات عسكرية " شرق القاهرة ، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات .
وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون . كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
وقتلت سيدة مصرية تعمل صيدلانية بعدما دهست تحت عجلات سيارة ضابط جيش بعدما خدش ابنها سيارته أثناء اللعب.
الأسرة كانت في إجازة بمصر، الزوج حمدان زكي طبيب بيطري يعمل في إحدى شركات الأدوية بالكويت، ولديهما 3 أطفال ياسين 11 عامًا، ونور 9 أعوام، والأصغر أحمد 7 أعوام.
ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، صدم ابنه الأكبر إحدى السيارات بـ"سكوتر" أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فذهبت الأسرة للاعتذار، فخرج المتهم، ونشبت مشادة كلامية ليركب سيارته ويدهس الأسرة، ويتسبب في وفاة الأم "بسمة" وإصابة الأطفال إصابات بالغة، فيما أصيب حمدان بإصابات طفيفة.
واستمعت النيابة لشهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما سلم قائد السيارة المتسبب في الحادث نفسه للشرطة.