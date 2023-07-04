الجيش المصري يصدر بيانًا بشأن عملية الدهس المروعة في "مدينتي"

ووفق وسائل إعلام محلية مصرية، صدم ابنه الأكبر إحدى السيارات بـ"سكوتر" أمام الفيلا المجاورة لمنزله، وتسبب في خدشها، فذهبت الأسرة للاعتذار، فخرج المتهم، ونشبت مشادة كلامية ليركب سيارته ويدهس الأسرة، ويتسبب في وفاة الأم "بسمة" وإصابة الأطفال إصابات بالغة، فيما أصيب حمدان بإصابات طفيفة.