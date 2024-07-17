دراسة: تغير المناخ يتسبب في إطالة "أيام الأرض" بمعدل غير مسبوق

وقال المؤلف المشارك في الدراسة بينيديكت سوجا من زيورخ، إن هذه الظاهرة، تشبه قيام المتزلجة على الجليد بالدوران؛ حيث تضع ذراعيها بالقرب من جسدها أولًا ثم تمدهما للخارج، مضيفًا: "هذا الدوران السريع في البداية يصبح أبطأ لأن الكتل تتحرك بعيدًا عن محور الدوران؛ مما يزيد من القصور الذاتي الجسدي".