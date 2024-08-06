عدا المستثمر على المادة "19".. الكويت توقف تراخيص تملك الوافدين في الشركات والمؤسسات

وحسب "الراي"؛ فإن أبرز شروط الإقامة في الكويت طبقًا للمادة 19 "مستثمر":

- أن يكون الشخص مسجلًا في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل.

- ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مئة ألف دينار من إجمالي رأسمال الشركة.

- تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية.