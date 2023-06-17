عاصفة تفوق حجم الأرض بـ 3 أضعاف ورياحها تتجاوز 650 كم/ساعة على كوكب المشتري

ليس سهلاً أن تتخيّل العيش كوكب المشتري، فأي إعصارٍ مدمرٍ على كوكب الأرض يُعد نسمة هواءٍ لطيفة مقابل تلك العواصف الهائلة التي لا تنتهي على كوكب المشتري، فالرياح هناك أسرعُ من رصاصة أُطلقت من مُسدسٍ على كوب الأرض!