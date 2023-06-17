عاصفة تفوق حجم الأرض بـ 3 أضعاف ورياحها تتجاوز 650 كم/ساعة على كوكب المشتري

ليس سهلاً أن تتخيّل العيش كوكب المشتري، فأي إعصارٍ مدمرٍ على كوكب الأرض يُعد نسمة هواءٍ لطيفة مقابل تلك العواصف الهائلة التي لا تنتهي على كوكب المشتري، فالرياح هناك أسرعُ من رصاصة أُطلقت من مُسدسٍ على كوب الأرض!
فعلى كوكب المشتري، تتحرّك الآن أعظم عاصفة تمّ رصدُها عبر التاريخ البشري، "عاصفة البقعة الحمراء العظيمة" التي يفوق حجمها حجم الكرة الأرضية بثلاثة أضعاف، وعُمرها يتجاوز 350 عاماً، وسرعة رياحها تتجاوز حاجز 650 كم/ساعة، بحسب البيانات الصادرة عن تلسكوب هابل.
يعد كوكب المشتري خامس الكواكب في المجموعة الشمسية، وهو أكبر الكواكب الغازية في المجموعة الشمسية ويتميّز بحجمه الهائل الذي يفوق حجم الأرض بأكثر من 1300 مرة، ويتميّز بأحوال جوية عاصفة ورياح قوية ومتغيرة، ويعود سبب شدة الرياح على سطح المشتري إلى عوامل عدة، أهمها:
الحجم الكبير لكوكب المشتري: يعد كوكب المشتري من أكبر الكواكب في النظام الشمسي، حيث يصل قطره إلى نحو 143.000 كيلومتر، مما يؤدي إلى وجود حجم هائل من الغلاف الجوي على سطح الكوكب، وبالتالي زيادة فرص تشكّل رياح شديدة.
سرعة دوران المشتري: يدور كوكب المشتري حول نفسه بسرعة كبيرة جداً، حيث تبلغ فترة دورانه نحو 10 ساعات، وهذا يؤدي إلى تكوين حزامات من الرياح ذات سرعات عالية في الغلاف الجوي.
الحرارة: تحصل كوكب المشتري على كميات كبيرة من الطاقة الحرارية من الشمس، مما يسبّب اختلافات كبيرة في درجات الحرارة في الغلاف الجوي، وهذا يؤدي إلى حركة قوية للرياح.
الغلاف الجوي: يتألف الغلاف الجوي لكوكب المشتري من غازات ذات كثافة منخفضة، وهذا يجعله أسهل للرياح التحرك بسرعة عالية.
القوى الطبيعية: يتعرّض كوكب المشتري لقوى طبيعية، مثل الأعاصير والأحوال الجوية العاتية، وهذا يؤدي إلى تكوين رياح شديدة القوة.