طريق واحد.. فيديو يرصد مسير رجل إلى قبره عبر دربه المعتاد لصلاة الفجر

ورغم صدمة الأسرة، لاقى المقطع صدى "عزاء خفيف" في نفوسهم. وقال عماد إن والدهما كان تاجرًا قبل أن يتولى الراحل مسؤولية التجارة إلى جانب عمله كمحفظ للقرآن. وأكد أشقاء الفقيد أن انتشار الفيديو يُعدّ "بركة للقرآن وصلاة الفجر"، وأن التعليقات بالدعاء "أثلجت صدورهم"، مشيرين إلى أنه كان "الأب والأخ الأكبر في آن واحد". وشددوا على أهمية المواظبة على الصلاة والوفاء بالوصايا.