طريق واحد.. فيديو يرصد مسير رجل إلى قبره عبر دربه المعتاد لصلاة الفجر

أظهر مقطع التقطته كاميرا مراقبة مواظبة رجل مصري على أداء صلاة الفجر عبر الطريق ذاته الذي سار فيه نعشه، ما أجّج دعوات الرحمة والمغفرة له.
ووفقًا لموقع صحيفة "اليوم السابع"، أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطف الآلاف، بعدما وثّق حرص محفظ القرآن محمود إبراهيم (45 عامًا) على أداء صلاة الفجر يوميًا عبر طريق محدد، ثم مرور جنازته من نفس الشارع.
وكان الراحل يعمل في معهد قرية الحلمية الأزهرية بأبو حماد بمحافظة الشرقية، وكان الأخ الأكبر مثالًا للتواضع والتدين.
وأوضح صاحب كاميرا المراقبة: "الفيديو وثّق مواظبة الشيخ محمود إبراهيم على صلاة الفجر، ثم مرور جنازته في نفس الطريق"، مضيفًا أن شقيقه الأصغر جمع لقطات متكررة للحظات مروره اليومي إلى صلاة الفجر، ونشرها على حسابه الشخصي فانتشرت بسرعة.
وقال عماد إبراهيم، شقيق الفقيد: "الشيخ محمود أدى صلاة الفجر يوم وفاته، ثم توجّه إلى القاهرة لمتابعة عمله، وأثناء عودته انقلبت السيارة بالقرب من مدينة العبور، ما أدى إلى وفاته في الحال وإصابة السائق".
وأشار عبد الرحمن محمود، نجل الفقيد، إلى أن علاقته بوالده كانت علاقة صداقة، قائلًا: "كان يصحبني إلى المسجد، ويحثني على حفظ القرآن. أوصاني بمواظبة صلاة الفجر ودعم أخواتي". وأضاف: "بكيت بشدة عندما شاهدت الفيديو، ودعوات الرحمة أثلجت صدري".
ورغم صدمة الأسرة، لاقى المقطع صدى "عزاء خفيف" في نفوسهم. وقال عماد إن والدهما كان تاجرًا قبل أن يتولى الراحل مسؤولية التجارة إلى جانب عمله كمحفظ للقرآن. وأكد أشقاء الفقيد أن انتشار الفيديو يُعدّ "بركة للقرآن وصلاة الفجر"، وأن التعليقات بالدعاء "أثلجت صدورهم"، مشيرين إلى أنه كان "الأب والأخ الأكبر في آن واحد". وشددوا على أهمية المواظبة على الصلاة والوفاء بالوصايا.