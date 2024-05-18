فيديو من تايوان.. خلافات على الإصلاحات تحول جلسة برلمانية إلى حلبة مصارعة

وسبب هذا الخلاف يتجلّى في رغبة المعارضة في منح البرلمان سلطات رقابية أكبر على الحكومة، بما في ذلك اقتراح مثير للجدل بتجريم المسؤولين الذين يدلون بتصريحات كاذبة في البرلمان.