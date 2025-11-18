روسيا.. استخراج ماستين نادرتين بوزن يتجاوز 190 قيراطًا من منجم أرخانغيلسك

أعلنت شركة AGD Diamonds الروسية للتعدين عن استخراج قطعتين نادرتين من الألماس من منجم فلاديمير غريب في منطقة أرخانغيلسك، حيث بلغ وزن الأولى 55.96 قيراطًا، فيما وصلت الثانية إلى 135.75 قيراطًا.
وأوضح مصدر في الشركة أن الاكتشاف تم خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه الماسات تمثل الثالثة والرابعة التي يتجاوز وزنها 50 قيراطًا خلال العام الجاري، ضمن سلسلة تضم 51 حجرًا نادرًا تم استخراجها منذ بدء تشغيل المنجم.
وبيّن خبراء الشركة أن القطعتين تتميزان بجودة عالية، وتصنيف أولي ضمن فئة نادرة من الألماس منخفض النيتروجين، ما يمنحهما نقاء وشفافية استثنائيين.
وأكدت AGD Diamonds أن التحسينات المتواصلة في تقنيات الإنتاج أسهمت في رفع جودة الماس المستخرج، وأن العثور على ماستين نادرتين في فترة قصيرة يعكس كفاءة المنجم واستقرار إنتاجه.
يُذكر أن منجم فلاديمير غريب قد أنتج منذ بدء تشغيله أكثر من 48 مليون قيراط من الألماس.