روسيا.. استخراج ماستين نادرتين بوزن يتجاوز 190 قيراطًا من منجم أرخانغيلسك

وأوضح مصدر في الشركة أن الاكتشاف تم خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه الماسات تمثل الثالثة والرابعة التي يتجاوز وزنها 50 قيراطًا خلال العام الجاري، ضمن سلسلة تضم 51 حجرًا نادرًا تم استخراجها منذ بدء تشغيل المنجم.