قادماً من شرق إفريقيا.. دراسة أمريكية: اكتشاف البعوض الحامل للملاريا في اليمن

وتتضمن النتائج الرئيسية التي توصل إليها الباحثون:

- اكتشاف بعوض "أنوفيليس ستيفينسي" لأول مرة في عدن باليمن في عام 2021 وتم تأكيده من خلال التحليل الجزيئي في عام 2023. وكشفت المراقبة اللاحقة عن وجوده في منطقتي الضاحي وزبيد في الحديدة.

- من خلال تسلسل الحمض النووي، تم تحديد نمطين وراثيين لجين مؤكسد سيتوكروم سي الأولى (COI) للبعوض. يتطابق أحد النمطين الوراثيين مع تلك الموجودة في شرق إفريقيا، بينما تم اكتشاف الآخر حديثا، ما يوفر رؤى حاسمة حول التنوع الجيني وانتشار هذا البعوض.