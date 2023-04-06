مدير الصحة العالمية يدعو للاستثمار في القوى العاملة الصحية وحمايتها من الأمراض

وبمناسبة الاحتفال غدًا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية؛ قال "أدهانوم": إن العالم الآن بحاجة للمنظمة أكثر من أي وقت مضى، مستعرضًا إنجازات المنظمة، ومن بينها ارتفاع متوسط عمر الفرد من 47 إلى 73 سنة، واستئصال الجدري، والاقتراب من استئصال شلل الأطفال، وتراجع السل بشكل كبير، وقضاء 47 دولة على الأمراض الاستوائية، وإنجازات مكافحة التدخين، وابتكار لقاحات للإيبولا والملاريا العام الماضي، ومواجهة كوفيد 19، وهي أكبر أزمة صحية عرفها العالم، وارتفاع نسب الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.