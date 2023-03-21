بالفيديو.. شاهد ماذا أهدى شاب أردني والدته في يوم الأم

وحسب موقع "أخبار الأردن"، قال صاحبا محل أزهار في مدينة مادبا الأردنية، عمر معايعة وراقي معايعة: إن مبادرة الشاب جاءت تقديرًا لجهود والدته في حُسن تربيتها له لثلاثين عامًا؛ حيث إن كل سنة تربية تَمثلت في ألف دينار ذهب.