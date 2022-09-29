مع إعصار "إيان" الخطير للغاية.. شاهد: سمكة قرش تسبح في شوارع فلوريدا

وقال المركز الأمريكي للأعاصير: إن "إيان" دخل الأراضي الأمريكية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05، مشيرًا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.