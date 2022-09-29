مع إعصار "إيان" الخطير للغاية.. شاهد: سمكة قرش تسبح في شوارع فلوريدا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو ترصد الآثار المدمرة للإعصار "إيان"، ومنها رصد لسمكة قرش في أحد شوارع ولاية فلوريدا الأمريكية.
ويظهر في الفيديو الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمكة قرش تسبح في المياه التي اجتاحت شوارع مدينة فورت مايرز في فلوريدا.
ووصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترًا في الساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأمريكية الجنوبية، حسب "سكاي نيوز عربية".
وقال المركز الأمريكي للأعاصير: إن "إيان" دخل الأراضي الأمريكية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا في تمام الساعة 15:05، مشيرًا إلى أنه إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.
وحذّر المركز ومقرّه ميامي من أن إيان "إعصار خطير للغاية"، وقد تسبّب منذ الآن بفيضانات "كارثية".
وتسبّب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع "باور آوتدج".