صور مفزعة: جثث وأشلاء وأنقاض.. هكذا ترك الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة

ووفقًا للمتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارجريت هاريس، فإنه في خضم الحصار الإسرائيلي، وتدهور الوضع في مستشفى الشفاء، اضطر الطاقم الطبي إلى نقل المرضى إلى مبنى إداري في المجمع، حيث لا توجد مراحيض، و"لا يوجد ماء وطعام"، مشيرة إلى أن العالقين في المكان "كانوا يتقاسمون زجاجة مياه واحدة بين 15 شخصًا".