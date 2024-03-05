مصر.. عطل فني يقطع خدمة الاتصال والإنترنت عن 47 مليونًا من عملاء "فودافون"

واجهت شبكة "فودافون مصر"، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، عطلًا فنيًّا مفاجئًا في الساعات الماضية؛ الأمر الذي تسبب في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت عن ملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد.
ووفق وسائل إعلام محلية؛ فقد اشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي، من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.
ووفق "بوابة الأهرام" قال مسؤول بالشركة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد سبب العطل، وأن الشركة تعمل الآن لبحث السبب لإرجاع الخدمة في أسرع وقت.
ويبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر حوالى 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 5.9%.