مصر.. عطل فني يقطع خدمة الاتصال والإنترنت عن 47 مليونًا من عملاء "فودافون"

ووفق وسائل إعلام محلية؛ فقد اشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي، من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.