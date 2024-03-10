قرار إيطالي غريب.. اتخذته وزارة النقل لتخفيف "مشاكل عائلية"

في قرار إيطالي غريب، قررت وزارة النقل التوقف عن إرسال صور مخالفات القيادة التي تلتقطها كاميرات المراقبة؛ حفاظًا على الخصوصية؛ وذلك بعد أن تسببت الكثير من تلك الصور في مشاكل عائلية.