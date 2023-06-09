قطار يخرج عن مساره من جديد في ولاية أريزونا

خرج قطار عن مساره، مساء أمس الخميس، في ولاية أمريكية، في حادثة لم تعد نادرة، حيث تكرّرت في ولايات أمريكية عدة، ولا سيما أريزونا.
وحسب المعلومات، فإن قطار الشحن الذي كان متوجهاً إلى ولاية كاليفورنيا، كان يحمل على متنه سيارات وشاحنات.
ووفقا لهيئة سكة حديد BNSF، فإن الحادث وقع عند نحو الساعة 11:20 مساءً (بالتوقيت المحلي) الأربعاء، مبينة أن القطار كان يسير بسرعة تصل إلى 50 ميلاً في الساعة عندما خرج عن مساره بالقرب من بعض المنازل.
وأفادت السلطات بأن ما مجموعه 23 عربة قطار خرجت عن مسارها وأُصيبت بأضرار جسيمة.
وقال ويس ديسون، مدير مقاطعة كوكونينو لإدارة الطوارئ، إنه لا مخاوف بيئية أو مخاطر، لكن الفوضى ستستغرق أياماً عدة لتنظيفها.