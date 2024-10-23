في معرض واشنطن لآخر الابتكارات.. خبير: الذكاء الاصطناعي استبدال لكل المحركات السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم

تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، معرضًا لآخر الابتكارات، بحضور عدد من المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لمناقشة أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للقوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وحسب موقع "الحرة"، يرى حسين العمري، وهو خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، أن المعرض مهم لأن اللقاءات بين المتنافسين وجهًا لوجه، أفضل من الحرب السيبرانية والتجسس، ومن شأنه أن يؤجل المجابهة بينهم؛ بحسب قوله.
وأكد "العمري" خلال مقابلة مع قناة "الحرة"، الثلاثاء، أن "الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا، وليس فقاعة تنتهي بعد سنة؛ إنها عملية ستأخذ عشر سنوات، وتدخل في كل شيء كان يعمل بالطرق التقليدية. هو ليس بديلًا أو إضافة؛ وإنما استبدال لكل المحركات، خلف كل شيء، قوة سياسية واقتصادية وعسكرية".
وأضاف: "سيعزز الذكاء الاصطناعي الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات، الصناعية والزراعية والخدمات المالية والطبية والسياسية، وسيُستخدم في الحوكمة من خلال تحسين الإدارة، ومراقبة تنفيذ الأجهزة المختلفة".
وتابع "العمري": "هناك أيضًا خوارزميات تنبؤية؛ بحيث تستخدمه الحكومات في التنبؤ بالأزمات الاقتصادية، أو الاضطرابات السياسية؛ بحيث تكون الحكومات جاهزة في مثل هذه الظروف".
وأشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي بإمكانه المساعدة في تحقيق الأمن، لو كان هناك تعاون بين الحكومات والشركات والجهات التي تضع التشريعات والأخلاقيات".