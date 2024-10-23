في معرض واشنطن لآخر الابتكارات.. خبير: الذكاء الاصطناعي استبدال لكل المحركات السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم

وأكد "العمري" خلال مقابلة مع قناة "الحرة"، الثلاثاء، أن "الذكاء الاصطناعي ليس خيارًا، وليس فقاعة تنتهي بعد سنة؛ إنها عملية ستأخذ عشر سنوات، وتدخل في كل شيء كان يعمل بالطرق التقليدية. هو ليس بديلًا أو إضافة؛ وإنما استبدال لكل المحركات، خلف كل شيء، قوة سياسية واقتصادية وعسكرية".