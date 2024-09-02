لأول مرة حسب علماء في بنغلاديش.. ثعبان ضخم يبتلع ثعبانًا أكبر حجمًا حيًا

وثّق العلماء في بنغلاديش واقعة قيام ثعبان بورمي ضخم يبلغ طولها 10 أقدام بابتلاع ثعبان شبكي حيًا، وهو لقاء غير مسبوق يضم اثنين من أكبر أنواع الثعابين في العالم.
وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، وقعت الحادثة في أكتوبر 2020، في مزرعة "أكيز" للحياة البرية في مدينة شيتاغونغ شرقي بنغلاديش، حين رصد باحثو الحياة البرية الثعبان البورمي يلتف بإحكام حول الثعبان الآخر ويبتلعه من ذيله.
واستغرق الثعبان حوالي ساعتين لالتهام فريسته بالكامل، وفقًا لتقرير نُشر في "مجلة الزواحف والبرمائيات " مؤخرًا.
وقال العلماء إن الثعبان الشبكي حاول الدفاع عن نفسه من خلال الضغط ومحاولة خنق على الثعبان البورمي، لكنه خفف قبضته بعدما سيطر عليه الثعبان البورمي تمامًا.
وحسب الصحيفة، يشعر العلماء بالحيرة إزاء هذا السلوك، حيث كان في مزرعة الحياة البرية خيارات طعام أفضل متاحة لكلا الثعبانين.
ولهذا يعتقد العلماء أن نزاعًا من أجل السيطرة على منطقة ما، ربما أدى إلى الصراع بينهما، والذي انتهى بأكل أحد الثعبانين للآخر.
والثعبان البورمي والثعبان الشبكي هما النوعان الوحيدان من الثعابين الموجودة في بنغلاديش وكلاهما مدرج في القائمة الحمراء للأمم المتحدة للأنواع المهددة بالانقراض.
ويمكن أن يصل طول الثعبان البورمي إلى 16 قدمًا (حوالي 5 أمتار) ويوجد في جميع أنحاء بنغلاديش، بينما يمكن أن يصل طول الثعبان الشبكي، وهو الأطول في العالم، إلى 22 قدمًا (حوالي 6.7 مترًا)، ويوجد في المناطق الشرقية من سيلهيت وشيتاجونج.
وتعد المنطقة الحدودية في شيتاغونغ بين الهند وميانمار نقطة جذب للتنوع البيولوجي، حيث تعدّ موطنًا للعديد من الأنواع، بما في ذلك الثعابين.
كما تعد هذه المنطقة موطنًا للسحالي والقوارض والقرود والحيوانات آكلة اللحوم الصغيرة والغزلان والخنازير البرية، وكلها فرائس محتملة للثعابين.