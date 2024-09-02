لأول مرة حسب علماء في بنغلاديش.. ثعبان ضخم يبتلع ثعبانًا أكبر حجمًا حيًا

ويمكن أن يصل طول الثعبان البورمي إلى 16 قدمًا (حوالي 5 أمتار) ويوجد في جميع أنحاء بنغلاديش، بينما يمكن أن يصل طول الثعبان الشبكي، وهو الأطول في العالم، إلى 22 قدمًا (حوالي 6.7 مترًا)، ويوجد في المناطق الشرقية من سيلهيت وشيتاجونج.