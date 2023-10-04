من هو التونسي "منجي باوندي" أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

اسمه الكامل منجي غابرييل باوندي، من مواليد 15 مارس 1961 في باريس، هو كيميائي تونسي الأصل وُلِدَ في فرنسا، ويحمل كذلك الجنسية الأمريكية، ويعمل أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي"، أحد أهم المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة والعالم، وهو أحد رواد أبحاث النقاط الكمية، وأحد أكثر الكيميائيين الذين يُستشهَد بأبحاثهم في الدراسات العلمية حول العالم.