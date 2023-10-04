من هو التونسي "منجي باوندي" أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

قررت الأكاديمية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء؛ أحدهم الأمريكي- الفرنسي من أصل تونسي منجي باوندي، فمن هو هذا العالم ذائع الصيت؟
اسمه الكامل منجي غابرييل باوندي، من مواليد 15 مارس 1961 في باريس، هو كيميائي تونسي الأصل وُلِدَ في فرنسا، ويحمل كذلك الجنسية الأمريكية، ويعمل أستاذًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي"، أحد أهم المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة والعالم، وهو أحد رواد أبحاث النقاط الكمية، وأحد أكثر الكيميائيين الذين يُستشهَد بأبحاثهم في الدراسات العلمية حول العالم.
هاجر منجي باوندي ابن عالم الرياضيات محمد صلاح باوندي وهيلين باوندي (اسمها قبل الزواج بوبارد)، مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلًا، بعد أن أمضى سنواته الأولى في فرنسا، ثم في تونس.
وفي الولايات المتحدة درس العلوم، وحصل على الإجازة التطبيقية من جامعة هارفارد عام 1982 ودرجة الماجستير في الكيمياء من نفس الجامعة عام 1983، والدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو عام 1988.
وأدّت جهوده وأبحاثه إلى تطوير التقنيات الأولى لإنتاج أول نقاط كمية عالية الجودة والتحكم في حجم النقاط الكمية ولون فلورتها في عام 1993، وقد سمح له هذا الأداء بتعيينه أستاذًا مشاركًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1995. ثم أستاذًا جامعيًا في نفس المؤسسة عام 1996.
وقال منجي باوندي (62 عامًا)، إنه "مصدوم" و"متشرف" لفوزه بالجائزة، وأضاف: "لم أكن أعلم (بالتسريبات)، لقد أيقظتني الأكاديمية السويدية من نوم عميق"، وأكد أنه لم يكن يتوقع هذا الاتصال.
وسيتقاسم "باوندي" الجائزة مع كل من الأمريكي لويس بروس، والروسي الأمريكي أليكسي إكيموف.
ويعمل بروس، البالغ 80 عامًا، أستاذًا بجامعة كولومبيا في نيويورك، فيما يعمل أليكسي إكيموف، المولود في روسيا، في شركة "نانوكريستلز تكنولوجي"، ومقرها الولايات المتحدة.
وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في ستوكهولم في 10 ديسمبر، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في أواخر القرن التاسع عشر.
وتحمل هذه الجائزة المالية أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ جوائز نوبل الممتد لأكثر من قرن.