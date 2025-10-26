تحذيرات من تسوق الأطفال الإلكتروني.. مراهق نيوزيلندي ابتلع 100 مغناطيس وجراحة تنقذ أمعاءه

ابتلع مراهق نيوزيلندي (13 عاماً) ما يصل إلى 100 مغناطيس نيوديميوم عالي الطاقة اشتراها عبر الإنترنت، ما أدى إلى أضرار خطيرة في أمعائه واستدعى جراحة معقدة.
ووفقاً لصحيفة " الغارديان " البريطانية، بعد أربعة أيام من آلام بطن شديدة، نُقل الصبي إلى المستشفى، حيث "أكد الصبي أنه تناول ما يقارب 80 إلى 100 مغناطيس نيوديميوم عالي الطاقة (5×2 مم) قبل نحو أسبوع"، وفق تقرير طبي.
ورغم حظر هذه المغانط في نيوزيلندا منذ يناير 2013، أفاد الأطباء بأنها تم شراؤها من منصة التسوق "تيمو". وأظهرت الأشعة السينية تجمع المغانط في أربع خطوط مستقيمة داخل الأمعاء، حيث ظهرت في أجزاء منفصلة التصقت ببعضها بسبب القوى المغناطيسية، ما تسبب بضغط أدى إلى نخر في أربع مناطق من الأمعاء الدقيقة والأعور.
وتدخّل الجراحون لإزالة الأنسجة الميتة والمغانط، وغادر الصبي المستشفى بعد ثمانية أيام. وذكر الأطباء في تقرير نُشر بالمجلة الطبية النيوزيلندية: "تُسلّط هذه الحالة الضوء ليس فقط على مخاطر ابتلاع المغناطيس، بل أيضاً على مخاطر السوق الإلكترونية على أطفالنا"، محذرين من مضاعفات لاحقة مثل انسداد الأمعاء وفتق البطن والألم المزمن.
من جهتها، قالت منصة التسوق الصينية "تيمو": "أجرينا مراجعة داخلية وتواصلنا مع الأطباء للحصول على مزيد من التفاصيل حول حالة الصبي". وتعرضت المنصة سابقاً لانتقادات في أسواق عدة، منها الاتحاد الأوروبي، بدعوى ضعف جهودها لإزالة المنتجات غير القانونية من موقعها. ودعت الأسر للانتباه والمراقبة.