تحذيرات من تسوق الأطفال الإلكتروني.. مراهق نيوزيلندي ابتلع 100 مغناطيس وجراحة تنقذ أمعاءه

ورغم حظر هذه المغانط في نيوزيلندا منذ يناير 2013، أفاد الأطباء بأنها تم شراؤها من منصة التسوق "تيمو". وأظهرت الأشعة السينية تجمع المغانط في أربع خطوط مستقيمة داخل الأمعاء، حيث ظهرت في أجزاء منفصلة التصقت ببعضها بسبب القوى المغناطيسية، ما تسبب بضغط أدى إلى نخر في أربع مناطق من الأمعاء الدقيقة والأعور.