تدشين أول سفينة شحن رائدة تعمل بطاقة الرياح

وقال جان ديلمان رئيس شركة الشحن البريطانية: "قبل خمس أو ست سنوات، إذا سألت الناس في مجال الشحن عن إزالة الكربون، سيقولون حسنًا، سيكون الأمر صعبًا للغاية، لا أتوقع حدوث ذلك في أي وقت قريب، لكن هذا تحول إلى واقع حقيقي".