جائزة نوبل للاقتصاد 2025 تذهب إلى موكر وأجيو وهاويت تقديرًا لأبحاثهم في الابتكار

فاز الأمريكي جويل موكر، والفرنسي فيليب أجيو، والكندي بيتر هاويت، اليوم، بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025، تقديرًا لأبحاثهم حول الابتكار وقوى "التدمير الإبداعي" ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة عالميًا.