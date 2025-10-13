جائزة نوبل للاقتصاد 2025 تذهب إلى موكر وأجيو وهاويت تقديرًا لأبحاثهم في الابتكار

فاز الأمريكي جويل موكر، والفرنسي فيليب أجيو، والكندي بيتر هاويت، اليوم، بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025، تقديرًا لأبحاثهم حول الابتكار وقوى "التدمير الإبداعي" ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة عالميًا.
ويشير مفهوم "التدمير الإبداعي" إلى تفكيك البُنى الاقتصادية القديمة لإفساح المجال أمام التقنيات الحديثة، حيث تشرح أبحاثهم كيف تسهم التكنولوجيا في استبدال الأساليب التقليدية بوسائل إنتاج جديدة تعزز جودة الحياة.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن "عملهم يبرز أهمية مواجهة التحديات التي تهدد استدامة النمو الاقتصادي".
وتبلغ قيمة الجائزة 1.2 مليون دولار، حصل موكر على نصفها، فيما تقاسم أجيو وهاويت النصف الآخر.