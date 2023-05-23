أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض.
وكانت وكالات أنباء، قد نقلت عن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شاحنة اصطدمت، ليل الإثنين، بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن من دون وقوع إصابات.
وبينما أعلن جهاز الخدمة أنه تمّ إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة في محيط البيت الأبيض، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تمّ إخلاء فندق قريب من المكان.
وقال أنتوني غوغليلمي رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن التحقيقات جارية بشأن سبب اصطدام الشاحنة بالحواجز الأمنية.