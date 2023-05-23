القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض

وكانت وكالات أنباء، قد نقلت عن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شاحنة اصطدمت، ليل الإثنين، بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن من دون وقوع إصابات.