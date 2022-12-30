فرّ متنكرًا في زي طيار وأوقف إطلاق النار.. روايات عن حياة الأسطورة "بيليه"

لم يكن نجاح الأسطورة بيليه من فراغ، فكما أعطته كرة القدم الكثير، وضعته أيضًا في العديد من المواقف الصعبة التي كاد أن يفقد خلال بعضها حياته، ومن أبرزها عندما وجد نفسه وسط محاولة انقلاب في نيجيريا، اضطر على إثرها للتنكر بزي طيار؛ ليتمكّن من الهروب.