كشْف النقاب عن أول قمر صناعي أوروبي للتحذير المبكر من موجات الطقس القاسي

وسيعمل القمر الذي يبلغ وزنه 3.8 أطنان، على إرسال الصور من العام المقبل، وستنضم إليه ثلاثة أقمار صناعية أخرى من نفس النوع، وقمر "ان إم.تي.جي- إس"، قادرة على تشريح الغلاف الجوي فيما يشبه -إلى حد بعيد- الماسح الضوئي الطبي، بحلول عام 2030.