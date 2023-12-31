مشهد قد لا يحبه كثيرون.. هذا ما حدث بين سحلية كومودو وصغير ماعز في 30 ثانية فقط

هذا مشهد قد لا يحبه كثيرون، فما حدث بين سحلية كومودو وصغير ماعز في 30 ثانية فقط كان مرعبًا، لكنه حقيقة الحياة في الغابة وقوانينها، والتي نحذر دائمًا من انتقالها إلى حياة البشر.
ويقول موقع "ريف" للأخبار الخفيفة: هناك نوعان من الأشخاص في هذا العالم؛ أولئك الذين يحبون مشاهدة مقاطع فيديو كهذه، وأولئك الذين يرغبون في تجنب مقاطع الطبيعة القاسية بأي ثمن.
ويُظهر الفيديو القصير سحلية كومودو ضخمة وهي تتقدم نحو صغير ماعز مصاب وقد كمن في مكانه بلا حول أو قوة، منتظرًا مصيره المحتوم، وفي أقل من 30 ثانية كان الوحش قد ابتلع الماعز حية.
ويعلق الموقع على الفيديو، قائلًا: غالبًا ما تكون الطبيعة مكانًا غير عادل، كما يظهر في هذا الفيديو، فصغير الماعز كان يستحق فرصة للعيش، لكن تنين كومودو الذي جاء في تلك اللحظة كان جائعًا، ومن اللحظة الأولى كان واضحًا من سيبقى ومن سيرحل، فالبقاء للأقوى في عالم الحيوان وقانون الغاب.
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فإن تِنِّينُ كُومُودُو هو أكبر أنواع السحالي، وموطنه بضعة جُزُرٍ إندونيسيَّة، وقد يزيدُ طول البالغ منه على ثلاثة أمتار، وفي بعض الحالات الاستثنائيَّة، يُمكن أن يصل وزنه إلى نحو 70 كيلوغرامًا، ويتغذى تِنِّينُ كُومُودُو على طائفةٍ واسعةٍ من اللافقاريَّات والطُيُور والثدييات، ومن أبرز فرائسها الماعز وأيائلُ الرشأ الجاويَّة، كما تصطاد الخنازير البريَّة وجواميس الماء، كما تقتات على الجيفة، ويُمكن أن تُهاجم البشر في بعض الأحيان، ويحب تِنِّينُ كُومُودُو أن يبتلع فرائسه بسرعة.