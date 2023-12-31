مشهد قد لا يحبه كثيرون.. هذا ما حدث بين سحلية كومودو وصغير ماعز في 30 ثانية فقط

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فإن تِنِّينُ كُومُودُو هو أكبر أنواع السحالي، وموطنه بضعة جُزُرٍ إندونيسيَّة، وقد يزيدُ طول البالغ منه على ثلاثة أمتار، وفي بعض الحالات الاستثنائيَّة، يُمكن أن يصل وزنه إلى نحو 70 كيلوغرامًا، ويتغذى تِنِّينُ كُومُودُو على طائفةٍ واسعةٍ من اللافقاريَّات والطُيُور والثدييات، ومن أبرز فرائسها الماعز وأيائلُ الرشأ الجاويَّة، كما تصطاد الخنازير البريَّة وجواميس الماء، كما تقتات على الجيفة، ويُمكن أن تُهاجم البشر في بعض الأحيان، ويحب تِنِّينُ كُومُودُو أن يبتلع فرائسه بسرعة.