"العمى الزمني".. لماذا فقدنا الإحساس بالزمن من 2019 وحتى 2024؟ خبراء يفسرون

في ظاهرة لافتة، انتشرت مؤخرًا في كثير من المجتمعات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تعبر عن شعور العديد من الأشخاص بفقدان الإحساس بالزمن، خاصة خلال الفترة من 2019 إلى 2024. ومع اقتراب عام 2025، يعاني الكثيرون من شعور بأن هذه السنوات الخمس مرت وكأنها شهر واحد فقط.