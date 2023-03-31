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جرّاء عاصفة ثلجية.. إجلاء أكثر من 50 شخصاً تقطعت بهم السبل بسبب الثلوج في جنوب روسيا
تسببّت عاصفة ثلجية ضربت مقاطعة روستوف جنوبي روسيا في تعطيل حركة السير وازدحامٍ شديدٍ على الطريق؛ ما دفع رجال الإنقاذ إلى التدخل لإجلاء أكثر من 50 شخصاً تقطعت بهم السبل.
وأفادت الأنباء بأن تساقط الثلوج الكثيف تسبّب في ازدحام على الطريق السريع الرئيس على طول 30 كيلومتراً.
وتم تنظيم 8 نقاط ثابتة للتدفئة والطعام على الطريق السريع، ويتم توصيل الطعام بوساطة عربات الثلوج، ويتم نقل الوقود بوساطة المعدات الثقيلة لتزويد مستخدمي الطرق.
إضافة إلى ذلك، تم نشر 7 مراكز إيواء مؤقتة بسعة 301 شخص، يوجد بها 171 شخصاً، من بينهم 56 طفلاً.