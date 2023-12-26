هل هناك ما يسمى بـ"البلوغ الثاني"؟ العلم يحسم جدل النساء على مواقع التواصل

ويبدو أن التقارير عن البلوغ الثاني تدور إلى حد كبير حول زيادة الوزن بشكل عام أو في مناطق محددة من الجسم، لكن بعض النساء يتحدثن أيضا عن ملاحظة تغيرات في بشرتهن أو شعرهن، وتتميز مقاطع الفيديو هذه بمشاعر غير شائعة حيث تصر النساء على أن هذا شيء "لا يتحدث عنه أحد".