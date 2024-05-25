الكويت.. كيف انتهت مضاربة مواطنين بأوامر حجز لضباط وأفراد مخفر؟

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، أمر بحجز عدد من الضباط والأفراد في أحد مخافر مدينة الجهراء بالكويت؛ وذلك على خلفية تلقيه شكوى من تمييزهم في التعامل بين المواطنين.