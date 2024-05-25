الكويت.. كيف انتهت مضاربة مواطنين بأوامر حجز لضباط وأفراد مخفر؟

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، أمر بحجز عدد من الضباط والأفراد في أحد مخافر مدينة الجهراء بالكويت؛ وذلك على خلفية تلقيه شكوى من تمييزهم في التعامل بين المواطنين.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قالت المصادر إن معلومات وردت إلى إدارة الرقابة والتفتيش في الوزارة عن وجود محجوزين في المخفر على خلفية مضاربة، وتم التفرقة بينهم من خلال إبقاء أحد الأطراف خارج النظارة.
وأشارت المصادر إلى أنه في إطار تطبيق القانون على الجميع، ومن دون تمييز، صدرت أوامر بوقف وحجز الضباط والأفراد المسؤولين، والتحقيق معهم في هذه الحادثة.