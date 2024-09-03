الموز والبرتقال والأفوكادو تدخل قائمة النباتات المهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية

ومع دخول فصل الشتاء، ستكون أشجار "البرتقال" مهددة أيضاً بالانقراض؛ حيث أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن تغير المناخ ومرض "اخضرار الحمضيات" قد يؤثر سلبياً في المحصول، فهذا المرض لم يُكتشف له علاج حتى الآن، وهو يؤدي إلى تفسّخ البرتقال والتوائه بدرجة تجعل من المستحيل تناوله، وتاريخياً كان "اخضرار الحمضيات" مدمرًا للبساتين في آسيا والأمريكتين والعديد من الدول الإفريقية.