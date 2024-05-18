دراسة ألمانية: عادة شائعة تشير إلى أن قائد السيارة قد يكون مضطربًا نفسيًّا

وخلال إعداد الدراسة جمع الباحثون بيانات من 989 سائقًا ألمانيًّا خضعوا لاستطلاعات لاختبار كل من سمات شخصية الثالوث المظلم "النرجسية، والمكيافيلية، والاعتلال النفسي"، مرتبة على مقياس "من واحد إلى خمسة"، ليكتشف الباحثون أن الدرجات الأعلى لأي من سمات الثالوث المظلم الثلاث كانت مرتبطة بزيادة استخدام الهاتف أثناء القيادة.