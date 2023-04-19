هدد عاملَ النظافة بسكين.. الحبس 3 أشهر لشاب في الإمارات بسبب 10 دراهم

وأفاد المجني عليه في التحقيقات، بأن المتهم رفض دفع قيمة غسل الدراجة، وخلال حديثه، هدده بالاعتداء عليه بسكين كانت بحوزته، فطلب من زملائه مساعدته؛ حيث قاموا بالإمساك به وإبلاغ الشرطة.