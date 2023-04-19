هدد عاملَ النظافة بسكين.. الحبس 3 أشهر لشاب في الإمارات بسبب 10 دراهم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس شاب خليجي لمدة ثلاثة أشهر؛ لإدانته بتهديد عامل نظافة بالاعتداء عليه بسكين كانت بحوزته؛ لرفض الأخير تنظيف دراجة كهربائية "سكوتر" دون دفع 10 دراهم.
تعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر العام الماضي، حين تَقدم مسؤول أمن جمعية تعاونية في منطقة الطوار، ببلاغ يفيد بتعرض أحد عمال النظافة للتهديد بسكين من قِبَل شاب خليجي (المتهم).
وأفاد المُبلِغ -وفق صحيفة "الخليج"- بأنه شاهد المتهم يدخل إلى مواقف الجمعية بدراجة كهربائية "سكوتر"، ويطلب من عامل النظافة غسل دراجته، وبعد الانتهاء، رآه يصرخ في وجه عامل النظافة الذي كان يطلب منه 10 دراهم نظير غسل دراجته.
وأفاد المجني عليه في التحقيقات، بأن المتهم رفض دفع قيمة غسل الدراجة، وخلال حديثه، هدده بالاعتداء عليه بسكين كانت بحوزته، فطلب من زملائه مساعدته؛ حيث قاموا بالإمساك به وإبلاغ الشرطة.