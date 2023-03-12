أمين الأمم المتحدة يتحدث عن "رسالة الإسلام" مستشهداً بآية: فتحوا أبوابهم لمَن استجار بهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من كلمة ألقاها أنطونيو غوتيريس؛ الأمين العام للأمم المتحدة التي تحدث فيها عن الإسلام قُبيل دخول شهر رمضان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في مقطع الفيديو الذي نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، الجمعة: "نحن على بُعد أيام فقط من بداية رمضان ومنذ أكثر من ألف عام ورسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكّل إلهاماً للناس حول العالم".
وتابع قائلاً: "وكلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام، وعندما كنت أشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأيت سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها للأشخاص الذين أُجبروا على الفِرار من ديارهم في وقتٍ أغلقت فيه دولٌ أخرى كثيرة حدودها"، وفق ما نقلت "C.N.N".
وأضاف: "رأيت تجلياً معاصراً لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ)، فهذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، كما ذكر في القرآن الكريم".
وتصدّرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر رمضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.
وأشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأن رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكّل إلهاماً للناس حول العالم.