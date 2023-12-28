مصر.. الصحة تعلن اكتشاف إصابتين إيجابيتين لمتحور "كورونا" الجديد "JN1"

وأكدت -وفق موقع "مصراوي"- متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، مشددة على أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير؛ باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.