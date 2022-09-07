مصر تحاكي "التعاون الخليجي" بتعليمات مشددة مع "نتفلكس" و"ديزني"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأربعاء، إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل "نتفلكس" و"ديزني" بـ"أعراف وقيم" المجتمع المصري، من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية مُلزمة.
وقال المجلس في بيان: "التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".
ولفت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، إلى أن "أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة".
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قد طالبت أمس الثلاثاء، منصة "نتفلكس"، بمنع ما يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.