مصر تحاكي "التعاون الخليجي" بتعليمات مشددة مع "نتفلكس" و"ديزني"

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الأربعاء، إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل "نتفلكس" و"ديزني" بـ"أعراف وقيم" المجتمع المصري، من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية مُلزمة.